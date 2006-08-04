Пассажирский самолет АН-28 разбился в Конго
08:47, 04 августа 2006Мир
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В результате катастрофы погибли 17 человек
Пассажирский самолет АН-28 разбился в Конго при заходе на посадку в городе Букаву. В результате катастрофы погибли 17 человек, вероятно россиян. Среди них – 14 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщает Би-Би-Си.
Самолет упал в 15-и километрах от взлетно-посадочной полосы. Лайнер был собственностью местной авиакомпании "Эр Трасет" и летел рейсом из Лугушвы. По предварительным данным, причина аварии – плохие погодные условия.
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