Пассажирский самолет АН-28 разбился в Конго при заходе на посадку в городе Букаву. В результате катастрофы погибли 17 человек, вероятно россиян. Среди них – 14 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщает Би-Би-Си.

Самолет упал в 15-и километрах от взлетно-посадочной полосы. Лайнер был собственностью местной авиакомпании "Эр Трасет" и летел рейсом из Лугушвы. По предварительным данным, причина аварии – плохие погодные условия.

"5 канал"