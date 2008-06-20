Чавес пугает Европу, что не даст нефти

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС заявил, что может прекратить поставки нефти в Европейский Союз, если в этих странах начнут применять новые жесткие правила в отношении нелегальных мигрантов.

Как передает «Немецкая волна», парламент ЕС в среду поддержал директиву, предусматривающую лишение свободы нелегалов сроком на полгода, а в отдельных случаях – до полутора года. Согласно новым правилам, нелегалов должны депортировать на родину или в так называемые «безопасные третьи страны», с которыми у ЕС есть соглашение о реадмиссии. Новые нормы будут едиными для всех 27 стран Евросоюза и должны вступить в силу через два года. Многочисленные неправительственные организации уже подвергли это нововведение жесткой критике.