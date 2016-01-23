Действие пограничного контроля в Шенгенской зоне планируется продлить до конца 2016 года - СМИ

Как передает Deutsce Wellе, в частности это может касаться Германии, Австрии, Бельгии, Швеции и Дании. Меры для продления действия контроля могут быть согласованы министрами внутренних дел стран-членов ЕС на их неформальной встрече в Амстердаме 25 января, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Евросоюза.

Читайте такжеАвстрия временно приостанавливает действие Шенгенского соглашения«Германия может продлить ограничительные меры еще на полтора года. Однако, по нынешним правилам Шенгенского кодекса, пограничный контроль не может длиться дольше мая 2016 года. Поэтому необходимые шаги для продления контроля планируют согласовать уже в понедельник, 25 января, на неформальной встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС в Амстердаме», - говорится в сообщении.

В то же время вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль предостерег от закрытия границ и призвал к более эффективной защиты внешних границ.

"Я надеюсь, что все в Европе знают, что закрытие собственных границ является следующим шагом, если в долгосрочной перспективе остаются не закрытыми внешние границы", - сказал Габриэль.

А вот министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, отмечает издание, придерживается противоположной точки зрения. По его мнению, действие усиленного контроля должно быть продлено.

Как сообщалось, контроль границ Германии был введен в сентябре прошлого года из-за массового наплыва беженцев.

Впоследствии его продлили до февраля 2016 года.