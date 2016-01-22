В Кремле опровергли информацию о предложении Путина по отставке Асада

В Кремле опровергли информацию, опубликованную сегодня в СМИ о том, что Москва предлагала президенту Сирии Башару Асаду уйти в отставку.

"Нет, это не так", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал УНИАН, издание The Financial Times сообщило со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что российский президент Владимир Путин просил сирийского диктатора Башара Асада уйти в отставку.

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Отмечается, что для того, чтобы передать Асаду просьбу Путина, по данным собеседников издания, в Дамаск ездил начальник ГРУ РФ Игорь Сергун. Столицу Сирии, пишет издание, Сергун посетил за несколько дней до своей смерти.

Асад на предложение покинуть пост президента Сирии ответил решительным отказом. Источники издания утверждают, что Асад дал понять Сергуну, что отношения между двумя государствами не могут развиваться без участия Асада.