Саудовская Аравия отвергла возможность создания коалиции с Асадом против "Исламского государства"

Об этом заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр, передает радио "Свобода". Саудовский министр заверил, что позиция Эр-Рияда по конфликту в Сирии остается неизменной, и сказал, что в будущем Сирии нет места для Башара Асада.

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Напомним, что Россия является постоянным союзником сирийского президента и отвергает любые призывы к Башару Асаду с просьбой уйти в отставку.

Россия и Иран, соперники Саудовской Аравии на Среднем Востоке, пытаются сформировать международную коалицию через ООН, которая включала бы и режим Башара Асада.