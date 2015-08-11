Саудовская Аравия отвергла возможность создания коалиции с Асадом против "Исламского государства"
17:36, 11 августа 2015Мир
1474
Саудовская Аравия не присоединится ни к одной коалиции против группировки "Исламское государство", если в нее будет входить президент Сирии Башар Асад.
Сирия / REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр, передает радио "Свобода". Саудовский министр заверил, что позиция Эр-Рияда по конфликту в Сирии остается неизменной, и сказал, что в будущем Сирии нет места для Башара Асада.
Читайте такжеВласти Сирии арестовали брата Башара Асада – Al Jazeera
Напомним, что Россия является постоянным союзником сирийского президента и отвергает любые призывы к Башару Асаду с просьбой уйти в отставку.
Россия и Иран, соперники Саудовской Аравии на Среднем Востоке, пытаются сформировать международную коалицию через ООН, которая включала бы и режим Башара Асада.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter