Лукашенко заявил о готовности Беларуси применить военную силу

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности по вопросу рассмотрения военной доктрины Беларуси, передает Белта.

"Мы с полным основанием можем публично подтвердить нашу миролюбивую политику и отсутствие враждебности к другим государствам. Вместе с тем заявить о решимости в отстаивании своих национальных интересов. В том числе, если потребуется, с применением всей военной организации государства", - отметил Лукашенко.

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В то же время он констатировал, что прямая военная угроза Беларуси отсутствует.

"Усилились противоречия между Российской Федерацией и государствами - членами НАТО, если не сказать больше. И между ними оказались мы, как между молотом и наковальней", - сказал Лукашенко.