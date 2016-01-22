Лукашенко заявил о готовности Беларуси применить военную силу
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает миролюбивую политику Беларуси, но вместе с тем заявляет о решимости в отстаивании национальных интересов, вплоть до применения военной силы.
Об этом он заявил на заседании Совета безопасности по вопросу рассмотрения военной доктрины Беларуси, передает Белта.
"Мы с полным основанием можем публично подтвердить нашу миролюбивую политику и отсутствие враждебности к другим государствам. Вместе с тем заявить о решимости в отстаивании своих национальных интересов. В том числе, если потребуется, с применением всей военной организации государства", - отметил Лукашенко.
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В то же время он констатировал, что прямая военная угроза Беларуси отсутствует.
"Усилились противоречия между Российской Федерацией и государствами - членами НАТО, если не сказать больше. И между ними оказались мы, как между молотом и наковальней", - сказал Лукашенко.