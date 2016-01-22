Россияне боятся высказывать свои взгляды во время соцопросов – исследование

Как говорится в исследовании российской социологической службы «Левада-Центр», 46% опрошенных согласны с мнением, что большинство россиян неохотно высказывают свои взгляды во время опросов, 36% не согласны с таким тезисом, 16% затруднились с ответом.

Среди респондентов, которые считают, что россияне неохотно высказывают свои взгляды во время опросов, 56% указали, что не хотят общаться с социологами, потому что «опасаются негативных последствий для себя», 20% - потому что «правда им самим неприятна», 9% - потому что «опасаются неодобрения человека, который его спрашивает», 11% назвали другие причины, 10% затруднились с ответом.

При этом 17% опасаются делиться с членами своей семьи мнением по поводу текущих дел в стране. 23% - с коллегами, 26% - в соцопросах.

Опрос проводился 20 - 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проходило на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

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Как сообщал УНИАН, 1 января 2016 года соцопрос ВЦИОМ по заказу президента РФ Владимира Путина якобы засвидетельствовал, что жители Крыма готовы терпеть перебои со светом.

Согласно обнародованным данным, большая часть жителей Крыма (93,1%) высказались за то, чтобы в коммерческом контракте на поставку электроэнергии из Украины в Крым и Севастополь не было указано, что оккупированный Россией полуостров является частью Украины. Также 94% крымчан выразили готовность потерпеть незначительные перебои энергоснабжения в течение 3-4 месяцев.

Еще до проведения опроса генеральный директор ВЦИОМ РФ Валерий Федоров сказал, что его "условия - довольно скандальные". Социологам поручили в телефонных интервью опросить тысячу жителей оккупированного Крыма, из которых 400 - севастопольцы.