В Финляндии участились случаи сексуальных домогательств

Глава полиции финской столицы Хельсинки Сеппо Колехмайнен обеспокоен тем, что в городе участились случаи сексуальных домогательств, пишет местное издание Yle.

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Если раньше женщины подвергались сексуальным домогательствам, чаще всего, в барах и ресторанах и вблизи парков. В последнее время стало известно о сексуальных домогательствах, имевших место в дневное время, например в автобусах. Звучат опасения, что количество таких случаев увеличится весной и летом.

Адвокат Вилле Пунто защищает интересы мигрантов в ходе процесса рассмотрения прошения об убежище: "Если большой группе мужчин нечего делать, живут они в одном помещении, каждый день проводят время вместе, то накапливается глупость, и люди начинают вести себя непристойно, говорит Пунто".

В центре Хельсинки уже увеличено количество полицейских патрулей, в будущем полиция намерена усилить контроль также, например, на массовых мероприятиях.

Напомним, в новогоднюю ночь в Кельне на привокзальной площади произошли нападения на женщин. Сотни жительниц города и туристов сообщили о домогательствах и грабежи, которые совершали мужчины "арабской и североафриканской" внешности. Позже стало известно об аналогичных нападениях в других странах Европы.