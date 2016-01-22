В столице Сомали боевики напали на рестораны: 20 погибших

По информации МВД страны, ранения получили еще 20 человек. Места нападений оцепила полиция, вступившая в перестрелку с боевиками. Об этом со ссылкой сообщает Русская служба ВВС.

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Нападение на несколько ресторанов и кафе в Могадишо произошло в четверг около восьми часов вечера.

Сначала взорвались две начиненные взрывчаткой машины, после чего боевики открыли огонь по посетителям.

Сейчас полицейская операция завершена, оцепление снято. При этом никаких сведений о судьбе нападавших пока нет.

Ответственность за нападения взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб". Официальные власти страны назвали нападение варварским.