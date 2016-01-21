Взрыв у посольства РФ в Кабуле: целью смертника-талиба были журналисты
Местные власти сообщают, что смертник, подорвавший машину у здания посольства, был членом "Талибан".
Целью террориста смертника, который заминировал и взорвал автомобиль рядом с посольством России в столице Афганистана Кабуле, были микроавтобус с журналистами местного телеканала. Об этом со ссылкой на источники в местных властях сообщает Reuters.
Читайте такжеПакистанские талибы отказываются от ответственности за кровавый теракт в университете
По словам шефа полиции Кабула Абдул Рамана Рахими, жертвами теракта должны были стать корреспонденты, работавшие на первый новостной телеканал Афганистана Tolo News.
Группировка "Талибан" начала открытую борьбу с этим каналом после серии репортажей о жертвах, похищениях и нападениях на мирных жителей во время боев за Кундуз.
Как сообщалось, вследствие взрыва погибли 7 человек, 25 получили ранения.
Мощный взрыв прогремел в среду неподалеку от здания посольства России в столице Афганистана Кабуле. Заминированный автомобиль подорвал террорист-смертник.