Взрыв у посольства РФ в Кабуле: целью смертника-талиба были журналисты

Целью террориста смертника, который заминировал и взорвал автомобиль рядом с посольством России в столице Афганистана Кабуле, были микроавтобус с журналистами местного телеканала. Об этом со ссылкой на источники в местных властях сообщает Reuters.

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По словам шефа полиции Кабула Абдул Рамана Рахими, жертвами теракта должны были стать корреспонденты, работавшие на первый новостной телеканал Афганистана Tolo News.

Группировка "Талибан" начала открытую борьбу с этим каналом после серии репортажей о жертвах, похищениях и нападениях на мирных жителей во время боев за Кундуз.

Как сообщалось, вследствие взрыва погибли 7 человек, 25 получили ранения.

Мощный взрыв прогремел в среду неподалеку от здания посольства России в столице Афганистана Кабуле. Заминированный автомобиль подорвал террорист-смертник.