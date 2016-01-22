Вашингтон призывает Лондон продолжить расследование убийства Литвиненко

С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента Марк Тонер, пишет Росбалт.

"Можно с уверенностью сказать, что мы серьезно озабочены результатами расследования Лондоном смерти Александра Литвиненко. Его убийство - ужасное преступление, и, как мы уже говорили, виновные должны быть привлечены к ответу", - отметил дипломат.

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Говоря о возможной причастности российских властей к смерти Литвиненко, Тонер назвал эти обвинения "безусловно, очень серьезными".

Как сообщалось, в Лондоне в четверг был опубликован доклад о результатах расследования причин смерти в Лондоне бывшего сотрудника российской спецслужбы Литвиненко. В нем утверждается, что к смерти Литвиненко причастны российские граждане Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.