Вашингтон призывает Лондон продолжить расследование убийства Литвиненко
Опубликованный в Великобритании доклад об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко вызвали беспокойство в США, и Вашингтон призывает Лондон продолжить расследование.
С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента Марк Тонер, пишет Росбалт.
"Можно с уверенностью сказать, что мы серьезно озабочены результатами расследования Лондоном смерти Александра Литвиненко. Его убийство - ужасное преступление, и, как мы уже говорили, виновные должны быть привлечены к ответу", - отметил дипломат.
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Говоря о возможной причастности российских властей к смерти Литвиненко, Тонер назвал эти обвинения "безусловно, очень серьезными".
Как сообщалось, в Лондоне в четверг был опубликован доклад о результатах расследования причин смерти в Лондоне бывшего сотрудника российской спецслужбы Литвиненко. В нем утверждается, что к смерти Литвиненко причастны российские граждане Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.