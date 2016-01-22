Число жертв взрыва в столице Египта возросло до 9 человек - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых органах.

Взрыв произошел, когда полиция готовилась к штурму укрытия боевиков.

В Министерстве внутренних дел отметили, что полиция прибыла к квартире, где находились боевики, и обнаружили, что здание заминировано. При попытке разминирования произошел взрыв.

Также сообщается о десяти раненых.

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Отмечается, что исламистские боевики активизировали нападения на египетских военнослужащих и полицейских с тех пор, как армия свергла президента Мухаммеда Мурси и Братьев мусульман в 2013 году после массовых народных протестов.

Ранее УНИАН сообщал, что жертвами взрыва в египетской столице сегодня стали шесть человек, еще 23 получили ранения.