Число жертв взрыва в столице Египта возросло до 9 человек - Reuters
В пригороде Каира в результате взрыва самодельной бомбы погибли девять человек, в том числе шесть полицейских.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых органах.
Взрыв произошел, когда полиция готовилась к штурму укрытия боевиков.
В Министерстве внутренних дел отметили, что полиция прибыла к квартире, где находились боевики, и обнаружили, что здание заминировано. При попытке разминирования произошел взрыв.
Также сообщается о десяти раненых.
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Отмечается, что исламистские боевики активизировали нападения на египетских военнослужащих и полицейских с тех пор, как армия свергла президента Мухаммеда Мурси и Братьев мусульман в 2013 году после массовых народных протестов.
Ранее УНИАН сообщал, что жертвами взрыва в египетской столице сегодня стали шесть человек, еще 23 получили ранения.