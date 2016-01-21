В столице Египта прогремел взрыв, погибли шесть человек - СМИ

Жертвами взрыва в египетской столице сегодня стали шесть человек, еще 23 получили ранения.

Такие данные приводит телеканал "Аль-Хаят", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в районе Гиза вблизи улицы Харам, ведущей к Великим пирамидам.

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Известно, что в полицию поступил вызов о нахождении в этом здании группы террористов, которые организовали там мини-фабрику по производству взрывчатки. Прибывшая на место группа захвата ворвалась в квартиру и обнаружила там несколько самодельных взрывных устройств. При попытке обезвредить одну из бомб прогремел мощный взрыв. В числе погибших - двое стражей порядка, в том числе офицер МВД.

Пострадали несколько сотрудников правопорядка, в том числе глава криминального управления Гизы, а также жильцы близлежащих квартир. На месте происшествия работают саперы и бригады скорой помощи, которые эвакуируют раненых.

Взрывной волной разрушена часть фасада здания. Сотрудники силовых структур оцепили район инцидента, перекрыты все близлежащие улицы.