Двое заключенных из Гуантанамо отправлены в Боснию и Черногорию

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

После этого в тюрьме остается еще 91 заключенный. Одного из узников согласилась принять Босния, другого - Черногория.

Всего с начала года 16 заключенных были переправлены на Ближний Восток и в другие страны. Президент США Барак Обама намерен закрыть тюрьму, прежде чем он покинет должность в январе 2017 года. Еще в декабре Пентагон проинформировал Конгресс о намерении отправить в другие страны 17 заключенных. Вместе с тем в Государственном департаменте США сообщили, что один заключенный из Йемена отказался переезжать.

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Наибольшее количество заключенных находилась в тюрьме в 2003 году - 680 человек. Из-за того, что американские законодатели создали ряд препятствий для перемещения заключенных из Гуантанамо на объектах на территории США, Пентагон пытается найти страны, которые бы согласились их принять.

Ранее УНИАН сообщал, что Белый дом отправил на доработку план Пентагона по закрытию тюрьмы на базе в Гуантанамо на Кубе и строительства аналогичной тюрьмы на территории США, поскольку он оказался слишком затратным.