"Видимо, денег нет": Путин удивлен, почему министры не на лыжных курортах в Давосе

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Я смотрю, здесь большое количество коллег моих из правительства. Непонятно, кто в Давос поехал на горных лыжах кататься. С большим желанием чего-то раньше ездили, теперь не ездят. Видимо, денег не хватает на билеты. Экономят. Тратят хорошо - дома надо работать», - пошутил Путин.

20 января в Давосе открылся Всемирный экономический форум.

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Как сообщал УНИАН, Путин увидел новые возможности в обвале рубля.