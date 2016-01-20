"Видимо, денег нет": Путин удивлен, почему министры не на лыжных курортах в Давосе
Президент России Владимир Путин в ходе форума «Опоры России» под названием «Малый бизнес - национальная идея?» пошутил на тему отсутствия средств у министров на поездку в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Я смотрю, здесь большое количество коллег моих из правительства. Непонятно, кто в Давос поехал на горных лыжах кататься. С большим желанием чего-то раньше ездили, теперь не ездят. Видимо, денег не хватает на билеты. Экономят. Тратят хорошо - дома надо работать», - пошутил Путин.
20 января в Давосе открылся Всемирный экономический форум.
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Как сообщал УНИАН, Путин увидел новые возможности в обвале рубля.
Президент РФ убежден, что обвал рубля и курсовая разница - это отличный повод, чтобы ею воспользоваться, так как открываются новые возможности для бизнеса.
20 января курс доллара в ходе торгов превысил 80 руб., евро приблизился к 88 руб.