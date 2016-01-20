Пакистанские талибы отказываются от ответственности за кровавый теракт в университете

Главный спикер пакистанских талибов заявляет, что они не нападали на университет Бача Хан. Об этом сообщает ВВС.

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В своем заявлении Мухаммад Курасани назвал атаку "противоречащей исламу" и пообещал, что те, кто заявили о причастности к ней группировки, будут нести ответственность.

Ранее один из командиров "Талибан" заявил, что организация берет на себя ответственность за захват университета.

Напомним, сегодня утром, боевики ворвались в университет Бача Хан, названный в честь соратника Махатмы Ганди, в городе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана.