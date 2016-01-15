Путин провел оперативное заседание Совбеза: поднял вопрос Украины, Сирии и США (фото)
17:07, 15 января 2016Политика
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности.
Об этом на своей странице в Twitter написал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
Он отметил, что на совещании поднимался вопрос Украины, Сирии, США и внутренней повестки дня России.
Судя из фотографий, на заседании Совбеза присутствовали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и постоянный член Совета безопасности Борис Грызлов.
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