Путин провел оперативное заседание Совбеза: поднял вопрос Украины, Сирии и США (фото)

Об этом на своей странице в Twitter написал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Он отметил, что на совещании поднимался вопрос Украины, Сирии, США и внутренней повестки дня России.

Судя из фотографий, на заседании Совбеза присутствовали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и постоянный член Совета безопасности Борис Грызлов.

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