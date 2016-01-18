Клинтон заявила о возможной "перезагрузке" отношений США и России

Об этом заявила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в воскресенье в ходе предвыборных президентских дебатов Демократической партии, передает ТАСС.

Она перечислила те выгоды, которые принесла Соединенным Штатам первая "перезагрузка", в запуске которой она участвовала.

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Отвечая на вопросы о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, экс-госсекретарь отметила, что у них "бывали моменты жесткого общения друг с другом".

Ранее президент США Барак Обама заявил, что не будет публично поддерживать ни одного кандидата из однопартийцев, претендующих на президентский пост, пока Демократическая партия не определит, кто будет ее представлять в президентской гонке.