Клинтон заявила о возможной "перезагрузке" отношений США и России
Новая "перезагрузка" отношений США и России возможна "в зависимости от того, что США за это получат".
Об этом заявила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в воскресенье в ходе предвыборных президентских дебатов Демократической партии, передает ТАСС.
Она перечислила те выгоды, которые принесла Соединенным Штатам первая "перезагрузка", в запуске которой она участвовала.
Читайте такжеБелый дом ожидает решения Байдена об участии в президентских выборах - СМИ
Отвечая на вопросы о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, экс-госсекретарь отметила, что у них "бывали моменты жесткого общения друг с другом".
Ранее президент США Барак Обама заявил, что не будет публично поддерживать ни одного кандидата из однопартийцев, претендующих на президентский пост, пока Демократическая партия не определит, кто будет ее представлять в президентской гонке.