Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Джакарте: главная цель - иностранцы

Об этом сообщает Independent.

"Бойцы Исламского государства провели сегодня вооруженное нападение, ориентированное на иностранных граждан и силы безопасности", - цитирует Independent телеграмму ИГИЛ, представленную агентством Aamaq.

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Между тем глава полиции Джакарты Тито Карнавиван заявил, что боевики ИГ «определенно» причастны к терактам в столице. Он добавил, что организатором взрывов является гражданин Индонезии Бахрум Наим, который в настоящее время находится в Сирии и воюет на стороне ИГ.

Как сообщал УНИАН, в результате серии взрывов в Джакарте погибли, по последним данным, 17 человек.

По данным Reuters, один взрыв произошел рядом с крупным торговым центром. Associated Press отмечало, что один из них произошел напротив торгового центра, в районе также находятся фешенебельные отели, посольства и офисные здания.