Обама: за последние 7 лет позиции США в мире укрепились

Об этом президент страны Барак Обама сказал, выступая с седьмым и последним докладом "О положении дел в стране", передает "Голос Америки". Он напомнил, что США возглавляют международную коалицию из более чем 60 стран с целью "пресечь финансирование ИГИЛ, сорвать их заговоры, остановить приток террористов и уничтожить их ужасную идеологию".

По словам Барака Обамы, "главным приоритетом является защита американцев и уничтожение террористических сетей". В то же время, он раскритиковал избыточную реакцию в виде ярлыков и "третей мировой войне", обратив внимание, что при всей серьезности угрозы, террористы "не угрожают существованию США".

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Барак Обама призвал отказаться от политических подходов, по которым люди преследуются из-за их религии или расы: "Мир уважает нас не за наш арсенал, а за разнообразие, открытость и то, как мы уважаем каждую веру". По словам президента США, когда американские политики оскорбляют мусульман в США или за рубежом, когда вандалы нападают на мечеть или когда над ребенком издеваются, "это не повышает безопасность американцев". Напротив, это "умаляет нас в глазах мира, делает более сложным достижение наших целей, предает нас как страну", отметил Барак Обама.

Барак Обама отметил, что нестабильность будет длиться десятилетиями в разных частях мира. Проблемы будут включать терроризм, этнические конфликты, голод и беженцев. "Мир будет обращаться к нам за решением этих проблем, и нашим ответом должно быть больше, чем жесткая риторика или призывы к бомбардировкам гражданских лиц", - заявил президент США.

Барак Обама подчеркнул, что в подходе к международным проблемам США будут мобилизовать остальной мир, чтобы разделять нагрузку. В качестве примеров он назвал Сирию, соглашение по ядерной программе Ирана, борьбу с Эболой в Африке, заключение торгового пакта о Транс-Тихоокеанском партнерстве.