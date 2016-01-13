СМИ: теракт в центре Стамбула совершил беженец из Саудовской Аравии

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, передает "ЕвроПравда". По информации издания, террорист-смертник, который совершил теракт на площади Султанахмет, которая является очень популярной среди туристов, был идентифицирован как гражданин Саудовской Аравии, который недавно обратился в местное управление по миграции с просьбой о предоставлении убежища в Турции.

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Смертник опознан как 28-летний Набиль Фадли, обратившийся с просьбой о предоставлении убежища 5 января.

По данным собеседника издания, в миграционный центр Фадли прибыл в сопровождении четырех мужчин, которых сейчас разыскивает полиция.

Личность террориста удалось установить благодаря отпечаткам, снятым с фаланги пальца, которую нашли на месте взрыва.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в Турции задержали подозреваемого в причастности к организации взрыва на площади Султанахмет.

По информации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взрыв в Стамбуле совершил сирийский террорист-смертник.

Как сообщал УНИАН, 12 января в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате которого погибли 11 человек, 15 получили ранения.