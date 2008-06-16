Муниципалитет португальского города Грaндола признал Голодомор геноцидом
18:39, 16 июня 2008Мир
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Первое подобное решение на таком уровне
14 июня с.г. Муниципальная ассамблея города Грaндола, Португалия, приняла решение поддержать резолюцию по осуждению Голодомора 1932-33 гг. в Украине и признанию его актом геноцида украинского народа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Резолюция муниципальной ассамблеи города Грaндола о признании Голодомора в нашей стране актом геноцида украинского народа - первое подобное решение на муниципальном уровне в Португалии.
Как сообщал УНИАН, парламенты Австралии, Грузии, Эстонии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Венгрии, Мексики, Парагвая и другие признали Голодомор геноцидом украинского народа.
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