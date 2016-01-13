Иран освободил всех задержанных моряков ВМС США

Об этом заявил Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР), передает Би-би-си. Как говорится в сообщении КСИР, моряки вторглись в территориальные воды страны непреднамеренно. Ранее Тегеран получил извинения от США по поводу вторжения американских военных в территориальные воды страны.

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В интервью государственному телевидению Ирана командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави сказал, что согласно результатам расследования американцы попали в территориальные воды Ирана из-за ошибки навигационной системы. Они не преследовали какие-либо враждебные цели по отношению к Ирану, а также не собирались следить за его территорией, считает Фадави.

США также объяснили, что военные проводили учения в Персидском заливе, но из-за поломки в системе навигации американский корабль попал в территориальные воды Ирана.

В ночь на среду стало известно о задержании Ираном десяти американских солдат, которые находились на двух военных кораблях. Иран обвинил США в нарушении своих морских границ и потребовал от страны извинений.