В сети опубликовали видео задержания россиян турецкими силовиками
Ролик опубликовало турецкое информационное агентство Dogan.
В сети Интернет опубликовали видео задержания троих россиян в Анталии, которых подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство".
Ролик опубликовало турецкое информационное агентство Dogan.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно задержании трех россиян в Анталье, Турция.
Отмечается, что у них изъяли документы и компакт-диски.
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Задержанных подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула осуществил сирийский террорист-смертник.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.
Также следствие в Турции установило, что сирийский террорист-смертник, который осуществил террористическую атаку в центре Стамбула на площади Султанахмет, был 1988 года рождения.
Кроме того, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.