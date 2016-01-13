В сети опубликовали видео задержания россиян турецкими силовиками

В сети Интернет опубликовали видео задержания троих россиян в Анталии, которых подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство".

Ролик опубликовало турецкое информационное агентство Dogan.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно задержании трех россиян в Анталье, Турция.

Отмечается, что у них изъяли документы и компакт-диски.

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Задержанных подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула осуществил сирийский террорист-смертник.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.

Также следствие в Турции установило, что сирийский террорист-смертник, который осуществил террористическую атаку в центре Стамбула на площади Султанахмет, был 1988 года рождения.

Кроме того, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.

Видео dha.com.tr