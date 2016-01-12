С Путиным вниз - Frankfurter Allgemeine

Об этом пишет Фридрих Шмидт в статье "С Путиным вниз", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

В начале семнадцатого года пребывания Владимира Путина у власти в России все указывает на экономический спад, и даже больше – репрессии. Низкая стоимость нефти нанесла стране больший вред, чем западные санкции, которые были введены из-за войны в Украине. Как ожидается, российская экономика продолжит сокращаться второй год подряд и то падение может достичь 4%.

В прошлом году чистый доход населения упал в среднем на 11%, цены выросли в среднем на 15%; продукты питания подорожали еще больше. Курс рубля падает вместе с ценой на нефть, "ответные санкции" в виде продовольственного эмбарго в отношении западных стран и Турции сокращают предложение.

Чтобы предотвратить рост инфляции, центральный банк удерживает процентные ставки на высоком уровне, что не позволяет поступать инвестициям. Они были бы необходимы для российского пищевого производства и, таким образом, продвижения пропагандируемого "импортозамещения". Многие иностранные компании отзывают свой персонал. По данным российских миграционных властей, в январе 2014 года в России насчитывалось около 350 тысяч граждан Германии, в декабре прошлого года осталось только 112 тысяч. В первые девять месяцев прошлого года количество россиян, которые, согласно официальным данным, живут за чертой бедности, выросло на 2,3 млн – до 20,3 млн человек. Это каждый седьмой житель страны.

В настоящее время в России спекулируют реорганизацией правительства, а также возвращением бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы правительства. Его считают либералом. Но эти кадровые изменения были бы символичными, в структуре власти ничего не изменится. Исходя из недавних выступлений президента Путина, нельзя сказать, что у него есть идеи, как преодолеть экономический кризис. Есть только надежды на то, что стоимость нефти когда-нибудь как-нибудь увеличится. Президент уже неоднократно объявлял о том, что пик кризиса пройден, хотя реальных доказательств тому нет. В бюджете на этот год заложена средняя цена нефти 50 долларов за баррель. В настоящее время рыночная стоимсоть значительно ниже. Дефицит будет покрыт с помощью средств из резервного фонда.

Задача в том, чтобы доказать лояльность к Путину и системе

Газета "Ведомости" сообщила, что при цене нефти в 40 долларов за баррель средства фонда будут исчерпаны уже к концу этого года. Экономия коснулась все отраслей, кроме армии и проектов по вооружению. Государству дорого обходятся аннексия Крыма, содержание "народных республик " в восточной Украине и военные операции в поддержку режима Асада в Сирии. Ввиду новой войны России на Ближнем Востоке, вряд ли кто-то заметил признание Путина на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. Внезапно президент РФ заявил: "Мы никогда не говорили, что на Донбассе "нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не означает, что там воюют регулярные российские войска".

Кроме того, благодаря военному возвращению России на международную арену, Путин продолжает пользоваться фантастической популярностью. Этому способствуют постоянные рассказы о врагах, которые окружили страну, нападают на нее или желают ей зла. Такие рекордные данные опросов стали возможными благодаря тотальному контролю Кремля над средствами массовой информации, ликвидации оппозиции и репрессивному аппарату – не в последнюю очередь, благодаря устранению народа как политически значимого фактора для государства.

Насколько мало власть на самом деле верит в якобы "консолидацию" общества, показывают суровые приговоры против ее критиков. Так, в сибирском городе Томске в конце декабря суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к пяти годам колонии за "разжигание межнациональной розни" и "экстремистскую деятельность". Тюменцев в своих видео высказывался в поддержку Украины. Он также критиковал коррупцию в прокуратуре и ФСБ. Репрессивные законы все больше ужесточались с 2012 года, во время третьего срока Путина на посту президента. И в этом году их будут применять еще много раз. Потому что в сентябре состоятся выборы в Госдуму РФ. Не то, чтобы подчиненная нижняя палата могла оказывать влияние. Но задача многих в государственных структурах состоит в том, чтобы доказать свою лояльность Путину и системе, и продемонстрировать, что они по-прежнему контролируют положение.

"Искусственно созданные удары" по экономике

Следует ожидать новых жестких мер в отношении оставшейся в стране оппозиции, которая разоблачает связь государственной власти и организованной преступности, коррупцию и фаворитизм – в частности, среди высших чинов Генпрокуратуры. Во время кризиса это может произвести впечатление.

За гармоничным фасадом уже появляются противоречия. В интернете большое количество людей посмотрели видео выступления предпринимателя Дмитрия Потапенко на Московском экономическом форуме в начале декабря. Потапенко принадлежит ковровая фабрика и супермаркеты в России и некоторых других странах. Он выступает против сказки, которую распространяет Москва, о том, что кризис в России вызван внешними факторами.

Высокие процентные ставки – это не вина американского президента Барака Обамы, говорил Потапенко. Он назвал лично введенное Путиным продовольственное эмбарго "преступным", а также вспомнил недавние протесты российских дальнобойщиков против нового дорожного сбора, который он окрестил "налогом Ротенберга". Поскольку сын соратника Путина Аркадия Ротенберга получит прибыль от новой системы.

Предприниматель говорил об "искусственно созданных нашими людьми ударах" по экономике в России. Кроме Потапенко, там присутствовал Павел Грудинин, директор "Совхоза имени Ленина", который находится в Московской области. Он согласился с предпринимателем.

"Как все мы знаем, многие высокопоставленные чиновники должны быть в тюрьме, потому что они брали взятки. Я знаю, сколько они украли", - сказал Грудинин. Но пока в России исключительное право разыгрывать из себя главного борца с коррупцией принадлежит Путину.