Исламисты объявили о создании провинции "халифата" ИГ на Филиппинах

Об этом в понедельник сообщает австралийская газета Australian, по данным которой, боевики присягнули на верность главарю действующей в Сирии и Ираке группировки ИГ Абу Бакру аль-Багдади, передает ТАСС.

Возглавлять филиппинский "вилает" (провинцию) этого "халифата" будет один из лидеров террористической группировки "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон.

По мнению австралийского эксперта Грега Бартона, события на Филиппинах свидетельствуют об изменении боевиками ИГ своей стратегии. "Понимая, что в Сирии и Ираке предстоит затяжная борьба, они занимаются поисками альтернативных территорий для своей деятельности", - сказал эксперт.

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Создание на Филиппинах "халифата" ИГ представляет большую опасность для самих Филиппин, других стран ЮВА и Австралии, подчеркивает газета, полагая, что в скором времени именно австралийцы могут стать главными мишенями для террористических атак этих боевиков.