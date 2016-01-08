Премьер Чехии: мигрантов, совершающих преступления, нужно депортировать из ЕС

Об этом заявил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, сообщает радио Прага. Кроме этого чешский премьер подчеркнул необходимость интеграции беженцев в общество.

Читайте такжеЭкс-президент Чехии: вклад мигрантов в европейскую экономику будет равен нулюЗаявление главы чешского правительства было сделано на фоне событий в Германии, где проводится расследование случаев насилия, произошедших в новогоднюю ночь. По свидетельству очевидцев в Кельне и других городах мужчины из числа мигрантов совершали массовые нападения сексуального характера на женщин, праздновавших на улице наступление Нового года. «Последние события в немецких городах показывают, как важны такие аспекты в решении миграционного кризиса как безопасность и интеграция», – подчеркнул Богуслав Соботка. «Также необходимо и в дальнейшем настаивать на защите внешних границ ЕС, а также на соблюдении беженцами законов и правил стран, где они просят о предоставлении убежища. Тот, кто не ценит предложенную помощь, нарушает правила и даже совершает преступления, должен автоматически высылаться из ЕС», - высказал уверенность чешский премьер.