Экс-президент Чехии: вклад мигрантов в европейскую экономику будет равен нулю

По мнению бывшего чешского президента, мигранты, которых так много прибывает в Европу, не будут иметь никакого положительного влияния на экономику Евросоюза, а только увеличат расходы, сообщает Радио Прага.

Читайте такжеЧехия готовится к возвращению контроля на границахПолитик считает, что в Европе и так существует избыток рабочей силы, и не следует ожидать, что мигранты будут выполнять работу, в которой не заинтересовано местное население. Вацлав Клаус напомнил, что безработица в Евросоюзе составляет более 10%. "32 млн человек в Европе не имеют работы, поэтому идея, что у нас слишком мало рабочих рук, несостоятельна", – такой ответ Вацлав Клаус дал на вопрос Чешского информационного агентства ЧТК о том, сможет ли в будущем массовая миграция, как это сказано в прогнозе Еврокомиссии, оказать положительное воздействие на экономику стран Евросоюза.

Экс-президент уверен, что мигранты не захотят делать черную работу, непопулярную у европейцев. "Люди, которые, приезжая сюда, отказываются от бутылок с водой, потому что хотят Кока-колу, вряд ли станут теми, кто займет вакансии, на которых не хотят работать европейцы", – уверен Вацлав Клаус. Он также подчеркнул, что массовая миграция, в первую очередь, будет означать для стран Евросоюза дополнительные расходы. "Это очевидно, пусть мы даже видим, что мигрируют не самые неимущие и бедные из этих стран, а наоборот. Однако собственных средств им хватит лишь на непродолжительное время. Потом забота об этих людях, разумеется, ляжет бременем на бюджеты разных европейских стран, которые и так уже сегодня испытывают дефицит", – отметил бывший президент.