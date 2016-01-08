СМИ: в Египте на севере Синайского полуострова взорван газопровод

Как сообщил новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа", диверсия была совершена в районе населенного пункта Эль-Майдан в 20 км к западу от Эль-Ариша - столицы Северного Синая, передает ТАСС.

По свидетельству очевидцев, после мощного взрыва на месте ЧП вспыхнул сильный пожар. Место инцидента в настоящее время оцеплено силовиками, ведется поиск совершивших атаку преступников.

Читайте такжеForbes: Египет получил ключ к газовому будущему Восточного Средиземноморья

Диверсии на газопроводах в Египте за минувшие после "революции 25 января" почти пять лет совершались более 30 раз. Большинство из них происходило на Синайском полуострове, откуда голубое топливо поступало раньше на экспорт в Иорданию и Израиль.

Читайте такжеНа Закарпатье взорвался трубопровод, поставляющий российский газ в ЕС (видео)

Примечательно, что с приходом к власти ставленника "Братьев-мусульман" президента Мухаммеда Мурси теракты против газовой инфраструктуры страны полностью прекратились. Тем не менее, они возобновились после низложения армией исламистов в начале июля 2013 года, а север Синая превратился в наиболее горячую точку на карте Египта, где практически ежедневно происходят атаки на расположения вооруженных сил и МВД.