The New York Times: Сообщения о нападениях на женщин в Германии усиливают напряженность из-за мигрантов

Об этом пишет Мелисса Эдди в статье "Сообщения о нападениях на женщин в Германии усиливают напряженность из-за мигрантов", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Воспользовавшись новогодней уличной вечеринкой, сотни молодых людей разбились на группы и окружили молодых женщин, не позволяя им уйти, - заявили власти. Некоторые домогались жертв, другие воровали их кошельки или мобильные телефоны.

Свидетели описали атмосферу вблизи центрального железнодорожного вокзала города как агрессивную и угрожающую, в толпу летели петарды. Женщины, которые подверглись нападениям, кричали и пытались высвободиться, рассказал немецкому общественному телевидению мужчина, который пытался защитить свою подругу.

Полиция Кельна добавила, что получила 90 жалоб от жертв, в том числе одна из них заявила об изнасиловании. Пока никто не был арестован.

В Гамбурге полиция сказала, что 10 женщин сообщили о том, что они подверглись нападениям сексуального характера и были ограблены подобным способом в тот же вечер.

Пока нельзя заявить, что среди нападавших были мигранты, прибывшие в Германию в течение последнего года из-за конфликтов в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах.

В заявлении канцлер Ангела Меркель назвала нападения отвратительными. "Необходимо сделать все возможное, чтобы как можно скорее найти виновных и наказать их, независимо от их внешности, страны происхождения и положения", - сказала она.

Изначально полиция не сообщала о нападениях, их в значительной степени игнорировали и немецкие средства массовой информации.

Нападения и яростная реакция на них представляют новый политический вызов для канцлера. Ее решение принять беженцев из пострадавших от конфликтов стран открыло двери для волн мигрантов прошлым летом и осенью. Поскольку число лиц, ищущих убежища, возросло, и проблема ассимиляции становится все более очевидной, Меркель подверглась критике за то, что не предвидела социальные и экономические издержки своей политики.

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Согласно описаниям полиции и жертв, нападали молодые мужчины, которые не говорили ни на немецком, ни на английском. Это сразу разожгло дебаты о проблеме интеграции такого большого количества мигрантов и сосредоточило внимание на том, как справляться с притоком молодых мужчин (в основном, мусульман) из более консервативных культур, где у женщин и мужчин нет равных прав и свобод.

Из-за нападений правые силы и некоторые политические комментаторы обвинили власти и средства массовой информации в том, что они пытались игнорировать или скрыть эти происшествия, чтобы избежать негативной реакции в отношении беженцев.

Крайние правые группы и другие немцы, выступающие против притока мигрантов, ухватились за нападения, заявив, что они продемонстрировали опасности, связанные с принятием огромного количества мигрантов.

"Пришло время отправить сигнал. Мы, местные жители, больше не можем мириться с тем, что от нас постоянно что-то утаивают, основываясь на ложном понимании толерантности", - сказал глава националистического движения Pro NRW (Северная Рейн-Вестфалия) Кристофер Фрайхерр фон Менгерсен.

Подобные размышления можно услышать даже за пределами обычного круга активистов, выступающих против мигрантов. Они считают, что политика правительства слишком сильно отражается на социальной стабильности.

"Правительство потеряло контроль не только на границах. Поскольку тот, кто перестает контролировать приезжающих в страну, больше не контролирует последствия своих действий", - написал заместитель главного редактора ежемесячного политического журнала Cicero Александр Маргиер.

Мэра Кельна Генриетту Рекер во время мероприятия в октябре ударил ножом мужчина, гражданин Германии, выступавший против ее доброжелательного отношения к мигрантам. Во вторник она стремилась преуменьшить привязку к беженцам после встречи с полицейскими, государственными и городскими чиновниками.

"Нет никаких указаний на то, что к этому причастны люди, которые искали убежища в Кельне", - сказала Рекер.

По сообщениям, нападения в Кельне произошли в четверг вечером на главной железнодорожной станции города и на площади перед ним. Станция была центральным пунктом для тех, кто приезжал посмотреть на шоу фейерверков над Рейном или посетить бары и ночные клубы в центре города, в тени знаменитого собора.

Полиция в Кельне считает, что несколько сотен мужчин в возрасте от 15 до 35 лет, явно пьяных, были вовлечены в насилие, которое началось, когда они бросили петарды в толпу на площади.

Полиция очистила территорию незадолго до полуночи, заблокировав главный вход на станцию ​​в попытке взять ситуацию под контроль, - сказал Вольфганг Альберс, глава полиции Кельна.

В хаосе, который воцарился после очистки площади, мужчины, казалось, разошлись в толпе, и именно тогда начались нападения. "Никто не знал, куда идти", - сказал общественному телевидению WDR Саша Фрон, который, вероятно, находился на станции в четверг. "Мы стояли, прижавшись спиной к стене, и видели, как грабили людей, и как домогались немецких девушек. Меня окружила группа из 50-60 человек из арабских стран. Они подошли к нам, пожали руку, а затем попытались залезть в наши сумки".

Только после того, как площадь снова была открыта, после полуночи, полиция начала получать заявления о нападениях на женщин.

Кельн с населением около 1 миллиона человек, является одним из самых этнически разнообразных городов Германии, и он принял более чем 10 000 беженцев в прошлом году.

Городские власти заявили, что они усилят меры безопасности после нападений, в том числе установят камеры видеонаблюдения замкнутого цикла. Они также попросили отозваться всех, у кого есть видеозаписи тех событий.

Но в этой ситуации политика быстро стала более важной, чем реакция правоохранительных органов. С начала года Меркель снова оказалась под давлением своего консервативного блока. Хорст Зеехофер, глава баварской "братской" партии Христианско-демократического союза, призывал установить предел для Германии – 200 тысяч беженцев в год.

Баварский Христианско-социальный союз во вторник потребовал депортировать всех лиц, ищущих убежища, если они окажутся в числе виновных в нападениях в Кельне. Такое мнение озвучила и газета Süddeutsche Zeitung, отметив в комментарии, что немецкий закон предусматривает такие действия.

Тем не менее, автор комментария Хериберт Прантл также предупредил о рисках проведения дебатов в таком ядовитом тоне. Это может существенно осложнить многим молодым беженцам и иммигрантам интеграцию на законных основаниях.

"Молодые люди, которые приезжают в Германию, должны начинать работать как можно скорее. Работа позволяет приспособиться к обществу. Речь идет о нашем национальном мире, для которого представляют угрозу бесчинства в Кельне и Интернете", - пишет он.

Несколько сотен человек собрались перед собором в Кельне во вторник в знак протеста против насилия в отношении женщин. Несколько групп, выступающих за защиту прав женщин, жаловались, что власти не относятся серьезно к заявлениям о сексуальном насилии женщин в приютах для беженцев.

В этом году 10 февраля в Кельне состоится карнавал, который отмечает начало Великого поста. Тысячи людей в костюмах заполнят улицы. Рекер заявила, что во избежание дальнейшего насилия, городские власти позаботятся о том, чтобы помочь женщинам защитить себя и объяснят нормы и правила города новоприбывшим.

"Мы подробно расскажем о нашем карнавале людям из других культур, чтобы не возникало никакой путаницы в том, что такое праздничное поведение в Кельне, и что оно не имеет ничего общего с сексуальной откровенностью", - сказала она.