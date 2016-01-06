США готовят новые санкции против Ирана из-за запуска баллистической ракеты

Официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что США «рассматривают технические вопросы» введения новых санкций против Ирана из-за запуска баллистической ракеты, сообщает Reuters.

«Мы абсолютно готовы использовать санкции, сейчас мы прорабатываем некоторые технические вопросы»,— сказал Кирби.

Как писал «Ъ», заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что решение отложить введение финансовых санкций в отношении нескольких лиц и компаний Ирана не связано с ходом выполнения Тегераном соглашения по его ядерной программе. Родс уточнил, что администрации США требуется больше времени для подготовки новых ограничительных мер.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что Белый дом отложил принятие новых финансовых санкций против Ирана.

Напомним, администрация президента США Барака Обамы готовит санкции против компаний и лиц, подозреваемых в причастности к иранской программе разработки баллистических ракет. Об этом сообщили американские чиновники, знакомые с ситуацией. Под ограничительные меры попадут компании и частные лица, которые могут быть задействованы в разработке иранской ракетной программы.