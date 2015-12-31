США готовят санкции против лиц, причастных к развитию ракетной программы Ирана - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, пишет Лента.ру.

Отмечается, что санкции казначейства могут быть введены, в частности, в отношении бизнесмена Хоссейна Пурнашбанда, основателя дубайской фирмы Mabrooka Trading Co., а также ее дочерней компании в Гонконге Anhui Land Group Co. — за содействие в приобретении Ираном углеродного волокна, используемого в ракетной технике.

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Также в список, как ожидается, войдут пять иранских чиновников, работающих в минобороны и занимающихся поставками материалов для программы разработки баллистических ракет.

Устанавливая режим санкций, власти США запрещают гражданам и юридическим лицам заключать какие-либо сделки с фигурантами списка. Находящиеся в американской юрисдикции активы этих лиц должны быть заморожены.

Меры, которые, как ожидается, будут введены минфином, станут первыми санкционными действиями в отношении Ирана после заключения ядерной сделки с мировыми державами в июле.

Напомним, ранее в Иране заявили, что не будут ограничивать свою ракетную программу.