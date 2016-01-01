В США решили отложить введение новых санкций против Ирана

По словам чиновников, администрация президента Барака Обамы по-прежнему привержена борьбе с ракетной программой Ирана, и санкции, разрабатываемые Казначейством США, остаются на повестке дня, передает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Они также сказали, что введение таких мер было бы законным на основании положений ядерного соглашения, достигнутого между мировыми державами и Ираном в июле 2015 года.

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При этом критики запланированных санкций уже заявили, что меры не являются адекватным ответом США на дальнейшее развитие иранской ракетной программы.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани приказал министру обороны расширить ракетную программу в ответ на угрозы США ввести санкции после того, как Тегеран провел в октябре 2015 года испытания баллистических ракет.

УНИАН сообщал, что под ограничения Министерства финансов США могут подпасть около десятка компаний и физических лиц из Ирана, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов. Ведомство сохранило за собой право вводить санкции в отношении иранских организаций, которые подозреваются в помощи в разработке ракет, а также в поддержке международного терроризма и нарушениях прав человека.