В США ужесточат контроль за оборотом оружия – Белый дом озвучил новые правила

По новым правилам продавцы оружия должны будут подробно изучать биографию покупателей. Помимо этого для работы на этом рынке будет необходимо получение лицензии. Разрешение должны получать как владельцы оружейных магазинов, так и те, кто занимается торговлей в Интернете, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Проверять биографию потенциальных покупателей будет ФБР, для чего Обама просит Конгресс увеличить штат соответствующего отдела на 50%, а помимо этого выделить 200 миллионов долларов для получения увеличенного доступа к данным о психическом состоянии американцев.

Подробно рассказать об инициативах Белого дома Барак Обама намерен лично в середине недели в прямом телеэфире.

Изменения в правила продажи оружия американские власти решили после очередной серии убийств, в том числе и теракта в Калифорнии с участием сторонников «Исламского государства».

Право на хранение и ношения оружия в США гарантируется Второй поправкой к Конституции страны. Демократы в преддверии выборов указывают, что торговля оружием должна быть сохранена, однако с определенными ограничениями.

Республиканцы в свою очередь утверждают, что Белый дом нарушает права граждан. Дональд Трамп, комментируя инициативы Вашингтона, заявил, что такими темпами американцам вскоре запретят приобретать оружие.