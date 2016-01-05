Пентагон: Россия является вызовом для США и их союзников

Об этом заявил в понедельник, 4 января, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, передает Лента.ру.

Как отметил Данфорд, американские военные «всегда были сосредоточены на развитии российского потенциала». По словам генерала, Россия является вызовом для США и их союзников. «Мы делаем такой вывод, основываясь на ее [России] поведении и возможностях, включая ядерные и кибернетические», — добавил он.

Данфорд признался, что пока не видел сам текст стратегии нацбезопасности РФ, и хотел бы ее прочитать, прежде чем делать дальнейшие выводы.

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Как сообщал УНИАН ранее, 31 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную стратегию национальной безопасности РФ. В обновленной стратегии Россия рассматривает Украину как «долгосрочный очаг нестабильности в Европе».

В документе не вспоминается об аннексии Крыма и вторжении на Донбасс, однако утверждается, что на фоне «укрепления в Украине крайне правой националистической идеологии» происходит «целенаправленное формирование у украинского населения образа врага в лице России».