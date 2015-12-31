Путин утвердил обновленную стратегию нацбезопасности РФ: Украина в ней - "долгосрочный очаг нестабильности"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится утверждённой президентом России Владимиром Путиным обновленной стратегии национальной безопасности России.

«Глубокий социально-экономический кризис превращает Украину в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосредственно у границ России», - говорится в документе.

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В документе не вспоминается об аннексии Крыма и вторжении на Донбасс, однако утверждается, что на фоне «укрепления в Украине крайне правой националистической идеологии» происходит «целенаправленное формирование у украинского населения образа врага в лице России».

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Кроме того, утверждается, что позиция Запада, «направленная на противодействие интеграционным процессам и создание очагов напряженности в Евразийской регионе, оказывает негативное влияние на российские интересы».

При этом в документе утверждается, что поддержка США и Европейским Союзом «антиконституционного госпереворота в Украине привели к глубокому расколу в украинском обществе и возникновению вооруженного конфликта».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Запад требует от РФ выполнения Минских договоренностей, главные из которых – прекращение огня, вывод войск с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, передача пленных, возврат Украине контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе.