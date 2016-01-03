Госдепартамент США отреагировал на казнь шейха-шиита в Саудовской Аравии

По словам представителей американского внешнеполитического ведомства, действия Эр-Рияда могут обострить обстановку на Ближнем Востоке, передает Би-би-си.

Вашингтон призвал саудовские власти уважать мнение оппозиции и критику в свой адрес.

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Ранее жители Тегерана подожгли посольство Саудовской Аравии в ходе уличных акций протеста, вызванных казнью саудовскими властями шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.

Напомним, 1 января министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что казнь влиятельного шиитского богослова Нимра аль-Нимра властями Саудовской Аравии может иметь «опасные последствия» из-за разжигания розни между суннитами и шиитами на Ближнем Востоке.