Серия терактов в сирийском Хомсе: не менее 32 человек погибли, еще 90 ранены
Не менее 32 человек погибли, еще 90 ранены при двух взрывах в районе Аз-Захра в сирийском городе Хомсе.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
Один взрыв произошел в заминированном автомобиле, второй стал результатом атаки террориста-смертника, отметили правозащитники.
Читайте такжеОколо 100 человек погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Нигерии - СМИ
О том, что при взрывах погибли более 30 человек и еще десятки получили ранения, также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в городской полиции Хомса. По данным агентства, прогремели три взрыва.
«Смертник подорвал себя, почти сразу за ним взорвалась заминированная машина, а потом еще привели в действие взрывное устройство на месте предыдущего теракта. По первым поступившим данным, погибли более 30 человек. Место теракта было в районе поликлиники Рукья», - рассказал собеседник агентства.
Читайте такжеВзрыв в аэропорту Стамбула: курдские боевики взяли на себя ответственность за преступление
Телеканал Al Mayadeen сообщает о трех взрывах, в которых погибли пять человек и пострадали 17.
Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство». Боевики пояснили, что взрыв совершил террорист-смертник.