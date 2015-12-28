Серия терактов в сирийском Хомсе: не менее 32 человек погибли, еще 90 ранены

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Один взрыв произошел в заминированном автомобиле, второй стал результатом атаки террориста-смертника, отметили правозащитники.

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О том, что при взрывах погибли более 30 человек и еще десятки получили ранения, также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в городской полиции Хомса. По данным агентства, прогремели три взрыва.

«Смертник подорвал себя, почти сразу за ним взорвалась заминированная машина, а потом еще привели в действие взрывное устройство на месте предыдущего теракта. По первым поступившим данным, погибли более 30 человек. Место теракта было в районе поликлиники Рукья», - рассказал собеседник агентства.

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Телеканал Al Mayadeen сообщает о трех взрывах, в которых погибли пять человек и пострадали 17.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство». Боевики пояснили, что взрыв совершил террорист-смертник.