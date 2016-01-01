В США умерла девятикратная обладательница "Грэмми" Натали Коул
23:42, 01 января 2016Мир
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Причина смерти не называется.
REUTERS
В Лос-Анджелесе умерла девятикратная обладательница "Грэмми" Натали Коул, сообщает Lenta.ru.
"Дочь джазового певца Нэта Кинга Коула скончалась 31 декабря в возрасте 65 лет. Причина смерти не называется. Известно, что длительное время Коул боролась с наркотической зависимостью", - говорится в сообщении.
За свою карьеру Коул 19 раз номинировалась на "Грэмми". Свою первую премию она получила в 1975 году, последнюю — в 2009-м.
На счету певицы 13 записанных альбомов.
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Ее отец Нэт Кинг Коул получил известность в середине 1940-х годов. Он стал одним из первых афроамериканских музыкантов, сумевших завоевать огромную популярность в США.
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