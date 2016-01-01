Эрдоган назвал гитлеровскую Германию образцом президентской власти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привел гитлеровскую Германию в качестве образцового унитарного государства с президентской системой власти, сообщает обозреватель, сообщает Обозреватель со ссылкой на Reuters.

Таким образом турецкий лидер прокомментировал вопрос проведения в стране конституционной реформы.

По словам Эрдогана, в Турции возможно ввести президентскую форму правления при сохранении унитарного государства.

"В мире есть примеры таких стран. Вы можете это увидеть в гитлеровской Германии. Есть и другие более поздние примеры в других государствах", - заявил Эрдоган.

Турецкий чиновник, комментируя агентству данное высказывание, заявил, что слова президента были вырваны из контекста.

Читайте такжеЭрдоган осудил Иран за поддержку режима Асада

"Есть как хорошие, так и плохие примеры унитарных государств с президентской системой власти. Нацистская Германия была, очевидно, одним из самых позорных примеров в истории", - отметил он.

Читайте такжеЭрдоган спас мужчину от самоубийства - AP (видео)

Как сообщал УНИАН, ранее Эрдоган отказал России в совместной борьбе против "Исламского государства".