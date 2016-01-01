В Пакистане приговорили к смертной казни 9 террористов
Пакистанские военные суды приговорили к смертной казни 9 мужчин из-за ряда совершенных в последние годы нападений, в результате которых погибли десятки правоохранителей и гражданских лиц.
Как передают "Крым.Реалии", в заявлении от 1 января военные назвали осужденных «наиболее опасными террористами».
Отмечается, что один из них является активистом «Аль-Каиды» и членом пакистанского «Талибана».
В Пакистане уже более 300 человек были казнены после отмены моратория на смертную казнь в декабре 2014 года. Многих подозреваемых судили в закрытых военных судах. Критики процесса заявляют о несоблюдении стандартов честного суда по этим делам.
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Мораторий отменили после нападения талибов на военную школу в городе Пешавар погибло около 150 человек, большую часть из которых составили дети.
По данным пакистанского правительства, казни в Пакистане ожидает более 7 тысяч заключенных. ООН, ЕС и правозащитные организации призвали страну возобновить действие моратория на смертную казнь.