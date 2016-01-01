В Египте 18 человек погибли из-за крушения речного парома

Как сообщает "Синьхуа", инцидент произошел 31 декабря в провинции Кафр-эш-Шейх прмерно в 140 километрах к северу от Каира

Отмечается, что судно курсировало между городами провинций Кафр-эш-Шейх и Бухейра. На борту находилось 22 человека.

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Причина происшествия пока не ясна. Среди версий называются перегруз и плохие погодные условия. В районе места происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

В июле 2015 года в Египте из-за столкновения судов на Ниле погиб 31 человек.

Чаще всего инциденты с судами происходят в этой стране из-за недостаточного технического обслуживания, пренебрежения правилами безопасностью, в том числе членами экипажей.