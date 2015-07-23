Число жертв крушения катера на Ниле возросло до 20 человек

Об этом сообщили в управлении безопасности египетской провинции Гиза, передают РИА Новости.

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Ранее сообщалось о 12 погибших в аварии в районе острова Эль-Варак. Всего на катере, используемом в традиционных семейных прогулках и свадьбах, на момент трагедии, которая произошла вчера вечером, находились свыше 70 человек.

По предварительным данным, все погибшие граждане Египта.

Спасатели продолжают поиск оставшихся в живых.

Кроме этого, как сообщает Би-би-си, к настоящему времени обнаружено 18 тел погибших, 5 человек были спасены, остальные пока числятся пропавшими.

Полиция арестовала капитана сухогруза и его помощника до выяснения причин аварии.