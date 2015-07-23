Число жертв крушения катера на Ниле возросло до 20 человек
В Ниле в египетской столице Каире в результате столкновения прогулочного катера с сухогрузом утонули 20 человек.
Об этом сообщили в управлении безопасности египетской провинции Гиза, передают РИА Новости.
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Ранее сообщалось о 12 погибших в аварии в районе острова Эль-Варак. Всего на катере, используемом в традиционных семейных прогулках и свадьбах, на момент трагедии, которая произошла вчера вечером, находились свыше 70 человек.
По предварительным данным, все погибшие граждане Египта.
Спасатели продолжают поиск оставшихся в живых.
Кроме этого, как сообщает Би-би-си, к настоящему времени обнаружено 18 тел погибших, 5 человек были спасены, остальные пока числятся пропавшими.
Полиция арестовала капитана сухогруза и его помощника до выяснения причин аварии.