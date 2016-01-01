Ким Чен Ын пригрозил "святой войной за справедливость"

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын в своей новогодней речи заявил, что готов к войне с любым агрессором, который "посмеет только тронуть" его страну. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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"Мы продолжим кропотливую работу над установлением мира на Корейском полуострове и региональной стабильностью. Но если агрессоры-провокаторы прикоснутся к нам, даже слегка, мы ответим им безжалостной и святой войной за справедливость и национальное воссоединение" – заявил лидер Северной Кореи.

Кроме того, в этом году северокорейский диктатор не упомянул о ядерной программе страны, ограничившись только заявлением о необходимости наращивать разнообразие вооружений.

Также Ким Чен Ын обвинил Южную Корею в слабом трансграничном сотрудничестве и усилении недоверия между странами, но подчеркнул, что готов к новым переговорам. По его словам, "обе Кореи должны продолжить построение диалога и воздержаться от "шагов назад".

Отметим, что в своей новогодней речи президент южной Кореи Пак Кин Хє также заявила, что "двери для диалога двух стран остаются открытыми".