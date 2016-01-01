Ким Чен Ын призвал создать условия "для самостоятельного воссоединения" двух Корей

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поддерживает нормализацию отношений своей страны с Южной Кореей. Об этом он заявил во время своего новогоднего обращения к народу, которое транслировалось по телевидению, передает "ВВС Россия" со ссылкой на местное агентство "Ренхап".

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В своем выступлении северокорейский лидер призвал, в частности, создать условия "для самостоятельного воссоединения" двух стран.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны, а также развития экономики.

Отметим, что в последнее время Сеул и Пхеньян возобновили переговоры о нормализации отношений между государствами.

В частности, одна из последних встреч на эту тему состоялась 11 декабря. Стороны в частности обсуждали возможность разморозки сотрудничества по ряду экономических проектов. В то же время аналитики не ждут от переговоров какого-либо прорыва.

Между КНДР и Южной Кореей после окончания военного конфликта в 1953 году до сих пор не подписан полноценный мирный договор. Формально между странами было заключено перемирие, однако в 2013 году на фоне очередного обострения отношений с соседями КНДР в одностороннем порядке вышла из соглашения.