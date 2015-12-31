The New York Times: Ракетные испытания в Иране напоминают США, что вражда не закончилась

Как пишут Хелен Купер и Дэвид Сенджер в статье "Ракетные испытания в Иране напоминают США, что вражда не закончилась", опубликованной на сайте газеты The New York Times, новые санкции готовятся даже, несмотря на то, что в ближайшие недели будут сняты отдельные санкции в сфере ядерной энергетики.

По словам чиновников из администрации, новые санкции разработаны для того, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены сдерживать региональные амбиции Ирана, которые так напугали его арабских соседей. Но они также послужат тщательно продуманным ответом критикам, от Капитолийского холма до Саудовской Аравии, которые в последние месяцы утверждали, что президент Обама готов игнорировать практически все нарушения Ирана, чтобы избежать срыва ядерной сделки, к которой он стремился много лет.

Сейчас почти нет сомнений в том, что ядерное соглашение все же вступит в силу. Но последние несколько дней были полны отрезвляющих напоминаний о том, что главная цель этого соглашения – постепенные шаги к эре осторожного сотрудничества, или, по крайней мере, прекращение вражды между Вашингтоном и Тегераном – по-прежнему далека от реализации.

Только на прошлой неделе, Конгресс под руководством республиканцев включил в подписанный Обамой бюджет новые правила, которые явно предназначены для того, чтобы отговорить иностранцев вести дела с Тегераном. Тогда, в субботу, иранские ВМС провоцировали американский авианосец и французский фрегат в Ормузском проливе, запуская ракеты, которые прошли на расстоянии 1500 ярдов (1,37 км) от американского "Harry S. Truman". Эти действия являются чем-то между безрассудством и откровенной агрессией.

Вот такая разрядка. Республиканцы в Конгрессе, голосовавшие против ядерной сделки – то есть, все они – ищут способы продемонстрировать свое постоянное недовольство. В Иране разворачивается подобное сражение, поскольку сторонники жесткой политики опасаются, что президент Хассан Рухани использует сделку, и грядущее снятие санкций в сфере ядерной энергетики, для укрепления позиции своей партии на предстоящих парламентских выборах.

"По обе стороны есть те, кто не примет даже трансакционный подход", - сказал Дерек Шолле, который до начала этого года был помощником министра обороны США по вопросам международной безопасности, а также помог успокоить арабских союзников, которые боялись, что Соединенные Штаты планируют более масштабную сделку с Ираном.

"В большинстве вопросов", сказал г-н Шолее, "у нас противоположные интересы".

Классический пример – ракетные испытания. Госсекретарь Джон Керри на несколько дней отложил подписание ядерного соглашения, достигнутого в июле в Вене, потому что обсуждал со своим иранским коллегой, Мохаммадом Джавадом Зарифом, вопрос о сроках и необходимости действия резолюции Организации Объединенных Наций, которая запрещает разработку и испытание ракет.

Иранцы отказались от этой части соглашения сразу после объявления: Ничто, - сказали они, - не может отнять наше фундаментальное право на создание "военных оборонных технологий" для противодействия Саудовской Аравии и Израилю.

Новая резолюция ООН, которая вступит в силу только после реализации ядерной сделки, сформулирована в очень слабых выражениях, по сравнению с существующим запретом на такие испытания. Иран "призывают" на восемь лет прекратить работу над баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие. После небольших изменений, испытанные ранее ракеты, похоже, могут быть наделены такой способностью.

Высокопоставленный чиновник из администрации заявил в среду вечером, что из-за ракетной программы Ирана, Соединенные Штаты "в течение некоторого времени искали дополнительные варианты действий; мы постоянно обеспокоены деятельностью Ирана", в том числе, ракетными испытаниями. "Как обычно, мы сообщаем Конгрессу о вопросах, связанных с санкциями в отношении Ирана, и будем продолжать так делать, пока работаем над оставшимися вопросами".

Иранские официальные лица заявили, что, если Казначейство введет новые санкции, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, будет рассматривать их как нарушение ядерного соглашения. Но они таковыми не будут: соглашение не исключает санкций за нарушения вне сферы ядерной энергетики, в том числе за нарушение прав человека и несоблюдение запрета на разработку и испытания ракет.

Но они, конечно, демонстрируют, насколько эти две страны отошли от прежних спекуляций, в обеих столицах, и что ядерная сделка стала первым шагом в реальном сближении.

Оба правительства не позволили недавним провокациям стать препятствием для выполнения обязательств каждой стороной ядерного соглашения. В понедельник российский корабль покинул Иран, забрав большинство запасов низкообогащенного урана страны. Этот шаг, - говорят эксперты, - оставляет Ирану слишком мало материала для создания ядерного оружия.

Администрация Обамы, тем временем, присоединяется к другим странам и в ближайшие недели разморозит примерно $ 100 млрд иранских активов, это позволит стране продавать нефть на мировых рынках и вернуться в мировую финансовую систему. Это долгожданное преимущество для иранского народа. Оно даже затмевает санкции из нового документа казначейства против пяти иранцев, которые помогли привезти в страну комплектующие для баллистических ракет.

Но американские военные чиновники и эксперты по внешней политике предупреждают, что в обеих странах могут возникнуть проблемы со сторонниками жесткой политики. Г-н Зариф на прошлой неделе предупредил, что новый закон Конгресса, который запрещает безвизовые поездки в США иностранцам, побывавшим в Иране в последние пять лет, нарушает дух и, возможно, саму суть ядерной сделки.

Он получил заверения от г-на Керри в том, что администрации Обамы может не требовать соблюдения новых правил.

Между тем, иранский Корпус стражей исламской революции выпустил ракеты возле американских военных кораблей в Ормузском проливе, где всегда интенсивное движение. Это также может усугубить напряженность, - заявили военные чиновники. Офицеры флота сказали, что ракеты также прошли в опасной близости от торговых судов.

"Это все равно, что выйти на I-95 (боевой корабль) и решить провести испытания оружия", - сказал командир Кевин Стивенс, представитель Пятого флота ВМФ.

В письменном заявлении, военно-морской флот назвал иранские военные действия "небезопасными, непрофессиональными и противоречащими международному морскому праву".

Иранские официальные лица отказались давать комментарии, но полуофициальное агентство "Tabnak" цитировало неназванного чиновника, по словам которого, ракеты были выпущены в рамках "обычной процедуры", чтобы предупредить "Truman" о приближении к "запретной зоне" в Персидском заливе.

Хамид Реза Тараги, аналитик, приближенный к аятолле Хаменеи, назвал запуск ракет "небольшим предупреждением". По его словам, самое важное сообщение заключается в следующем: "нет никаких оснований полагать, что отношения улучшатся".