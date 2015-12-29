Коалиция во главе с США уничтожила причастного к парижским терактам лидера ИГИЛ - Reuters

Коалиция во главе с США уничтожила за минувший месяц десять руководителей террористической организации «Исламское государство», сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам представителя коалиции полковника Армии США Стива Уоррена, среди убитых террористов были причастные к терактам в Париже.

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Руководители ИГ были ликвидированы в результате воздушных ударов, уточнил полковник. Некоторые из них, по его словам, планировали новые теракты, направленные против стран Запада.

Уоррен рассказал, что среди убитых Абдул Кадер Хаким, который занимался внешними операциями ИГ и имел связи с парижской ячейкой. Он был убит 26 декабря в Мосуле, добавил представитель коалиции.