У Путина 2015 назвали "самым сложным годом" в отношениях с ЕС и обвинили "Запад"

Кремль обвинил Запад в том, что их отношения с Евросоюзом стали "сложными" в 2015 году. Такое мнение высказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передают "РИА Новости".

Читайте такжеКремль расширил санкции против Турции

"За 26 лет наших официальных отношений с Евросоюзом, пожалуй, это был самый сложный год. В известном смысле наши отношения оказались заложниками линии Запада, в данном случае я имею в виду не только конфронтацию с нашей страной. Формально — под предлогом украинского кризиса, но если глубже, то в силу соображений геополитического характера", — утверждает Чижов.

Отметим, 21 декабря Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против РФ еще на полгода. Решение было утверждено в письменной форме.