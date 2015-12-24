Россия пообещала ответить на новые санкции США "чем-нибудь особенным"

15:07, 24 декабря 2015
Мир
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Россия подберет особенный ответ на расширение США антироссийских санкций.

tsn.ua

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Вы же знаете, ответ, конечно, будет со временем. Подберем для наших американских коллег что-нибудь особенное", - сказала она на брифинге.

Читайте такжеВ Госдуме РФ предлагают ввести санкции против Coca-Cola, Visa, MasterCard и других гигантовНапомним, 22 декабря США ужесточили санкции против 34 физических и юридических лиц за действия Российской Федерации в Украине, а также ввели новые. В новый список санкций попали такие крымские компании как «Ялтинская киностудия», «Массандра» и «Юниверсалавиа». Также США ввели санкции в отношении «Яндекс.Денег».

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