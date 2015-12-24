Россия пообещала ответить на новые санкции США "чем-нибудь особенным"

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Вы же знаете, ответ, конечно, будет со временем. Подберем для наших американских коллег что-нибудь особенное", - сказала она на брифинге.

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