Принц Чарльз имеет право безнаказанно применить ядерную бомбу в мирное время - The Independent
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз имеет право безнаказанно запустить атомную бомбу. К такому выводу пришел научный сотрудник университета Плимута Джон Киркхоуп после изучения некоторых документов в государственном архиве.
Об этом сообщает The Independent.
В ходе исследования Киркхоуп обнаружил, что благодаря титулу герцога Корнуолльского принц Чарльз освобожден от необходимости следовать некоторым законам, среди которых и "Акт о ядерном взрыве", предусматривающей наказание в виде пожизненного заключения за запуск ядерной бомбы в мирное время.
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Также принцу Чарльзу нет необходимости следовать таким законам, как "Акт о защите данных" и "Акт о дикой природе и сельской местности", которые предписывают соблюдение определенных правил для сохранения дикой природы.
Напомним, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что он готов применить ядерное оружие, если это будет необходимо.