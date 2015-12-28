Принц Чарльз имеет право безнаказанно применить ядерную бомбу в мирное время - The Independent

Об этом сообщает The Independent.

В ходе исследования Киркхоуп обнаружил, что благодаря титулу герцога Корнуолльского принц Чарльз освобожден от необходимости следовать некоторым законам, среди которых и "Акт о ядерном взрыве", предусматривающей наказание в виде пожизненного заключения за запуск ядерной бомбы в мирное время.

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Также принцу Чарльзу нет необходимости следовать таким законам, как "Акт о защите данных" и "Акт о дикой природе и сельской местности", которые предписывают соблюдение определенных правил для сохранения дикой природы.

Напомним, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что он готов применить ядерное оружие, если это будет необходимо.